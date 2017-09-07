Театр «Кукольный дом» поборется за Национальную театральную Премию «Золотая Маска»

Театр «Кукольный дом» для просмотра спектакля для взрослых «Попугай и веники», посетила эксперт Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Татьяна Николаевна Тихоновец.



24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве весной 2018 года.



Номинанты Премии «Золотая Маска»-2018 будут определены Экспертными советами и объявлены на пресс-конференции, которая состоится в ноябре 2017 года.



«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.



Фестиваль «Золотая Маска» проводится Союзом театральных деятелей РФ, Министерством культуры РФ, Правительством Москвы, Дирекцией Фестиваля «Золотая Маска». Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 07 2017