За ложное сообщение об акте терроризма

В дежурную часть УМВД России по г. Пензе от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что на территории Заводского района готовится взрыв. Мужчина утверждал, что является профессиональным подрывником. В дальнейшем данная информация не подтвердилась.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность места нахождения злоумышленника. Им оказался мужчина 1971 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления»,- сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе, Инна Демкина.

Также сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в момент звонка в полицию гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет.