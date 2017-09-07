В Пензе установлено местонахождение 14-летнего подростка, пропавшего 1 сентября

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Алексея Чибрикова, 2002 года рождения, пропавшего 1 сентября 2017 года. В настоящее время местонахождение подростка установлено сотрудниками полиции, которые обнаружили его в одном из компьютерных клубов города Пензы. Несовершеннолетний пояснил, что несколько дней просто гулял по городу, ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Красной, за время его отсутствия дома в отношении него каких-либо противоправных деяний совершено не было. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение. Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 2017