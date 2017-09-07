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В Пензе установлено местонахождение 14-летнего подростка, пропавшего 1 сентября
Сегодня в Пензе
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Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Алексея Чибрикова, 2002 года рождения, пропавшего 1 сентября 2017 года. В настоящее время местонахождение подростка установлено сотрудниками полиции, которые обнаружили его в одном из компьютерных клубов города Пензы. Несовершеннолетний пояснил, что несколько дней просто гулял по городу, ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Красной, за время его отсутствия дома в отношении него каких-либо противоправных деяний совершено не было. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения Алексея Чибрикова, 2002 года рождения, пропавшего 1 сентября 2017 года.
В настоящее время местонахождение подростка установлено сотрудниками полиции, которые обнаружили его в одном из компьютерных клубов города Пензы. Несовершеннолетний пояснил, что несколько дней просто гулял по городу, ночевал в подъезде многоквартирного дома на улице Красной, за время его отсутствия дома в отношении него каких-либо противоправных деяний совершено не было.
По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 07 2017
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