Перед бурей

Команда способна на многое, если она играет как единое целое. О предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги говорили на пресс-конференции клуба «Дизель». Главный тренер команды Андрей Сидоренко остался доволен предсезонной подготовкой спортсменов. Даже поражение от «Мордовии» со счетом 0:4 стало полезным опытом.

«Хочу сказать, что мы с нетерпением ждем начала сезона. Засиделись уже. Хотим порадовать своих болельщиков. Прекрасно понимаем, что старт у нас непростой, мы играем с сильными командами на выезде. Но самое главное вступить в бой», - сказал Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Дизель».

Главным событием межсезонья стало возвращение Романа Людучина в Сурский край. За 9 лет, проведенных в КХЛ, он успел поиграть в составе «Спартака», «Нефтехимика», «Сочи» и «Югры». Состав «Дизеля» за лето претерпел серьезные изменения.

«Я удовлетворен отношением хоккеистов к делу. Мы проходили ОФП одним составом, но перед Кубком Дизеля появились новые лица. На то чтобы новые люди адаптировались нужно время», - подчеркнул Андрей Сидоренко.

На пресс-конференции представили новую игровую форму, в которой «Дизелю» предстоит выступать в ближайшем сезоне. В обновленном варианте изменилась расцветка. В клубе надеются, что станет ярче и игра команды. Болеть за спортсменов фанаты смогут в фан-баре ХК «Дизель».

«Напрямую с клубом бар не связан. Но ко мне обратился бизнесмен. Мы это обсудили, нашли точки соприкосновения», - рассказал Вадим Богацков, исполнительный директор ХК «Дизель».

Команда из Сурского края стартует в чемпионате ВХЛ серией выездных матчей. 9 сентября в Ижевске подопечные Андрея Сидоренко померяются силами с местной «Ижсталью». Первый матч в домашних стенах пензенские хоккеисты проведут 30 сентября против воронежского «Бурана».