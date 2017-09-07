7 сентября исполняется 10 лет со дня образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

Напомним, что Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации создан в соответствии с Указом Президента России от 1 августа 2007 года №1004. Для исполнения его функций на территории нашей области образовано следственное управление Следственного комитета Российской Федерации при прокуратуре по Пензенской области.

С 2007 года наше ведомство претерпело немало изменений, сейчас Следственный комитет России – самостоятельный федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Сегодня в нашем регионе созданы и действуют 2 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления и 12 следственных отделов (4 районных и 8 межрайонных следственных отделов).

Следственный комитет, несмотря на достаточно молодой возраст, стал одной из основных единиц системы правоохранительных органов России. Именно органам Следственного комитета законодателем определена подследственность расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности (убийства, изнасилования), должностных преступлений, а также совершенных лицами, имеющими особый правовой статус (к ним относятся депутаты, адвокаты, члены избирательных комиссий, выборные должностные лица органов власти всех уровней, и другие), тяжких противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Зачастую органы Следственного комитета занимаются расследованием и тех преступлений, которые не относятся к подследственности нашего ведомства, но вызвавших большой общественный резонанс.

Сложные условия службы позволяют оставаться в системе органов Следственного комитета России только тем сотрудникам, которые «болеют» своим делом, поскольку следствие – это не просто работа, это образ жизни. В настоящее время в органах регионального следственного управления служат высокопрофессиональные сотрудники, способные выполнять поставленные перед ними государством задачи.

Следственное управление и дальше продолжит системную, активную и наступательную работу, цель которой – обеспечение всесторонней защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства, а также законность при производстве предварительного следствия.