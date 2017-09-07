Опережая время

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В этих изобретениях когда-то сомневались и считали их бесполезными. В картинной галерее имени Савицкого открылась интерактивная выставка «Живая механика да Винчи». Воплотить в жизнь идеи гениального художника и изобретателя взялась творческая мастерская «Сампо» из Санкт-Петербурга.
«У нас представлены механизмы и разработки Леонардо да Винчи. Выставка необычна тем, что на нее можно не просто смотреть, но и трогать руками, приводить в действие различные механизмы», - рассказала куратор выставки, Татьяна Рультына.
Экспозицию готовили в течение 4 месяцев. В не представлены 30 механизмов, воссозданных по чертежам из Кодексов Леонардо да Винчи. Среди экспонатов, не только обогнавшие свою эпоху, но и актуальные для своего времени изобретения.
«Это простой молот. Его можно было присоединить к водяной, ветряной мельнице и таким образом механизировать процесс ковки металла. Здесь используется необычная пластинка со скошенным краем. Когда она доходит до края, молот с грохотом падает на наковальню», - поделилась Татьяна Рультына.
Все экспонаты, представленные на выставке, изготовлены из дерева. Увидеть ее в картинной галерее можно будет до 19 ноября.
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