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В Пензенской области состоится единый день прием граждан
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По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 8 сентября 2017 года в Пензенской области пройдет единый день приема граждан Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов проведет личный прием с 15.00-16.00 в региональной общественной приемной по адресу: г.Пенза, ул.Московская, 110. Там же проведут личные приемы заместитель председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов с 10.00 до 12.00 , заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов с 13.00 до 15.00 Руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области проведут личные приемы граждан в возглавляемом органе власти с 16.00 до 19.00 часов. Кроме того, личные приемы проведут главы администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области, а также руководители подведомственных учреждений исполнительных органов государственной власти.
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 8 сентября 2017 года в Пензенской области пройдет единый день приема граждан
Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов проведет личный прием с 15.00-16.00 в региональной общественной приемной по адресу: г.Пенза, ул.Московская, 110. Там же проведут личные приемы заместитель председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов с 10.00 до 12.00 , заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов с 13.00 до 15.00
Руководители исполнительных органов государственной власти Пензенской области проведут личные приемы граждан в возглавляемом органе власти с 16.00 до 19.00 часов.
Кроме того, личные приемы проведут главы администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области, а также руководители подведомственных учреждений исполнительных органов государственной власти.
Новость: Департамент СМИ Пензенской области 07 2017
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