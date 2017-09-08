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 Пятница, 08 сентября 2017
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«Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Сегодня в Пензе
 

Пензенская область принимает участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Территорией проведения Федерального этапа конкурса профмастерства определена Тамбовская область.

Пензенский регион на Всероссийском соревновании представляют победитель областного отраслевого конкурса «Лучший по профессии» механизатор Бессоновского района Пензенской области Антон Пустовалов и представители подразделений агрономии и механизации областного аграрного ведомства.

Конкурсное жюри будет оценивать теоретические знания и практические навыки конкурсантов. Участникам предстоит ответить на сто вопросов, продемонстрировать фигурное вождение трактора и вспахать участок поля.

Победители всероссийского этапа конкурса получат денежные премии: 300 тыс. рублей - за первое место, 200 и 100 тыс. рублей - за второе и третье места соответственно.

Новость: Правительство Пензенской области 08 2017
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