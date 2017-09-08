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Жительница села Алеево Рахматуллина Разия Абдуловна отпразновала свое 90-летие
Сегодня в Пензе
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Жительница села Алеево Рахматуллина Разия Абдуловна отпразновала свое 90-летие. Поздравить юбиляршу приехал глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю.В., он вместе с главой администрации Алеевского сельсовета У.А. Кузяхметовым вручил подарки имениннице. Также поздравить юбиляршу собрались дети Ханифи Мухамеджановны, родственники, пожелав ей много теплых слов.
Жительница села Алеево Рахматуллина Разия Абдуловна отпразновала свое 90-летие.
Поздравить юбиляршу приехал глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю.В., он вместе с главой администрации Алеевского сельсовета У.А. Кузяхметовым вручил подарки имениннице.
Также поздравить юбиляршу собрались дети Ханифи Мухамеджановны, родственники, пожелав ей много теплых слов.
Новость: Администрация Неверкинского района 08 2017
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