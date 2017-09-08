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В Кузнецком районе будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
Сегодня в Пензе
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11 сентября 2017 года состоится профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения «Встречная полоса». Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции Вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.
11 сентября 2017 года состоится профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения «Встречная полоса».
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции Вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.
Новость: Администрация Кузнецкого района 08 2017
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