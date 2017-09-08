В Кузнецком районе будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

11 сентября 2017 года состоится профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения «Встречная полоса». Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции Вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.

Новость: Администрация Кузнецкого района 08 2017