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«Знай свои права»
Сегодня в Пензе
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В Никольском районном библиотечно-досуговом центре в клубе молодого избирателя "Сделай выбор" в преддверии единого дня голосования состоялась правовая игра "Знай свои права" для учащихся Никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского. Началом встречи стал видеопоказ по истории выборов на экране. Затем библиотекарь познакомила ребят с путеводителем по избирательному праву. Среди присутствующих были многие, кому исполнилось 18 лет и впервые голосующие. Им особенно интересно было узнать о правах избирателя и о том, как проходит процедура голосования. Продолжением стала правовая призовая игра "Знай свои права" по избирательному праву. Каждый вопрос оценивался в определенное количество баллов и в завершение игры победили три игрока, которые получили памятные призы.
В Никольском районном библиотечно-досуговом центре в клубе молодого избирателя "Сделай выбор" в преддверии единого дня голосования состоялась правовая игра "Знай свои права" для учащихся Никольского технологического колледжа имени А.Д. Оболенского.
Началом встречи стал видеопоказ по истории выборов на экране. Затем библиотекарь познакомила ребят с путеводителем по избирательному праву. Среди присутствующих были многие, кому исполнилось 18 лет и впервые голосующие. Им особенно интересно было узнать о правах избирателя и о том, как проходит процедура голосования.
Продолжением стала правовая призовая игра "Знай свои права" по избирательному праву. Каждый вопрос оценивался в определенное количество баллов и в завершение игры победили три игрока, которые получили памятные призы.
Новость: Администрация Никольского района 08 2017
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