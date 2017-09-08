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Нарушены требования технического регламента Таможенного союза при перевозке продукции животноводства
Сегодня в Пензе
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Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня, расположенной в с.Бессоновка Бессоновского района, в ходе которого выявлено нарушение обязательных требований законодательства РФ. Гражданин Купцов В. допустил хранение и перевозку мяса свинины навалом в багажном отделении легкового автомобиля (мясо переложено картонными коробками, тканевым материалом), чем нарушил пункты 88, 91, 98 и 100 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 года №68. По данному факту в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, наложен штраф размере 1000 рублей. Разъяснены требования, предъявляемые к перевозкам и реализации продукции животноводства.
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня, расположенной в с.Бессоновка Бессоновского района, в ходе которого выявлено нарушение обязательных требований законодательства РФ.
Гражданин Купцов В. допустил хранение и перевозку мяса свинины навалом в багажном отделении легкового автомобиля (мясо переложено картонными коробками, тканевым материалом), чем нарушил пункты 88, 91, 98 и 100 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 года №68.
По данному факту в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, наложен штраф размере 1000 рублей. Разъяснены требования, предъявляемые к перевозкам и реализации продукции животноводства.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 2017
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