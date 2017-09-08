Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин посетил Кузнецкий район

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Александрович Савин и министр здравоохранения Пензенской области Стрючков Владимир Викторович посетили строящийся объект офис врача общей практики в с. Никольское.

Их сопровождали глава администрации Кузнецкого района В.В. Костин, глава администрации Никольского сельсовета А.С. Куроедов, главный врач ГБУЗ «Кузнецкая района больница» А.В. Потапов, заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ В.М. Чварков, начальник отдела – главный архитектор Кузнецкого района А.Р. Ханяева, представитель ООО «Стройзаказ» В.П. Кириллов.

В рамках рабочей поездки вице-губернатор ознакомился с ходом выполнения работ по объекту. Обсуждены вопросы, касающиеся завершения строительства офиса врача общей практики в с. Никольское.

Валерий Савин акцентировал внимание присутствующих на том, что медицинские учреждения даже в самых малочисленных населенных пунктах должны быть лучшего качества.

В ходе осмотра выявлены мелкие недостатки по отделке помещений, которые подрядчик обязался устранить в кротчайшие сроки.

На текущий момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.