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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин посетил Кузнецкий район
Сегодня в Пензе
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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Александрович Савин и министр здравоохранения Пензенской области Стрючков Владимир Викторович посетили строящийся объект офис врача общей практики в с. Никольское. Их сопровождали глава администрации Кузнецкого района В.В. Костин, глава администрации Никольского сельсовета А.С. Куроедов, главный врач ГБУЗ «Кузнецкая района больница» А.В. Потапов, заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ В.М. Чварков, начальник отдела – главный архитектор Кузнецкого района А.Р. Ханяева, представитель ООО «Стройзаказ» В.П. Кириллов. В рамках рабочей поездки вице-губернатор ознакомился с ходом выполнения работ по объекту. Обсуждены вопросы, касающиеся завершения строительства офиса врача общей практики в с. Никольское. Валерий Савин акцентировал внимание присутствующих на том, что медицинские учреждения даже в самых малочисленных населенных пунктах должны быть лучшего качества. В ходе осмотра выявлены мелкие недостатки по отделке помещений, которые подрядчик обязался устранить в кротчайшие сроки. На текущий момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Вице-губернатор Пензенской области Валерий Александрович Савин и министр здравоохранения Пензенской области Стрючков Владимир Викторович посетили строящийся объект офис врача общей практики в с. Никольское.
Их сопровождали глава администрации Кузнецкого района В.В. Костин, глава администрации Никольского сельсовета А.С. Куроедов, главный врач ГБУЗ «Кузнецкая района больница» А.В. Потапов, заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ В.М. Чварков, начальник отдела – главный архитектор Кузнецкого района А.Р. Ханяева, представитель ООО «Стройзаказ» В.П. Кириллов.
В рамках рабочей поездки вице-губернатор ознакомился с ходом выполнения работ по объекту. Обсуждены вопросы, касающиеся завершения строительства офиса врача общей практики в с. Никольское.
Валерий Савин акцентировал внимание присутствующих на том, что медицинские учреждения даже в самых малочисленных населенных пунктах должны быть лучшего качества.
В ходе осмотра выявлены мелкие недостатки по отделке помещений, которые подрядчик обязался устранить в кротчайшие сроки.
На текущий момент на объекте ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Новость: Администрация Кузнецкого района 08 2017
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