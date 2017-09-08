Губернатор Пензенской области поздравляет с Днем Финансиста

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем финансиста!

Финансы не случайно называют «кровеносной системой» современной экономики. От успешного планирования бюджета и контроля его исполнения во многом зависит благополучие региона, его инвестиционная привлекательность. Вы плодотворно работаете ради улучшения жизненно важной инфраструктуры, выполнения первоочередных социальных обязательств и, в конечном итоге, повышения качества жизни людей.

Ваш труд требует профессионализма, обширных знаний, дисциплины, целеустремленности и энергии. Радует, что в Сурском крае есть немало добросовестных квалифицированных специалистов, хорошо разбирающихся в бюджетном и налоговом законодательстве, достойно справляющихся с решением ответственных задач, поставленных временем.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев