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Губернатор Пензенской области поздравляет с Днем Финансиста
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем финансиста! Финансы не случайно называют «кровеносной системой» современной экономики. От успешного планирования бюджета и контроля его исполнения во многом зависит благополучие региона, его инвестиционная привлекательность. Вы плодотворно работаете ради улучшения жизненно важной инфраструктуры, выполнения первоочередных социальных обязательств и, в конечном итоге, повышения качества жизни людей. Ваш труд требует профессионализма, обширных знаний, дисциплины, целеустремленности и энергии. Радует, что в Сурском крае есть немало добросовестных квалифицированных специалистов, хорошо разбирающихся в бюджетном и налоговом законодательстве, достойно справляющихся с решением ответственных задач, поставленных временем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области! Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с праздником – Днем финансиста!
Финансы не случайно называют «кровеносной системой» современной экономики. От успешного планирования бюджета и контроля его исполнения во многом зависит благополучие региона, его инвестиционная привлекательность. Вы плодотворно работаете ради улучшения жизненно важной инфраструктуры, выполнения первоочередных социальных обязательств и, в конечном итоге, повышения качества жизни людей.
Ваш труд требует профессионализма, обширных знаний, дисциплины, целеустремленности и энергии. Радует, что в Сурском крае есть немало добросовестных квалифицированных специалистов, хорошо разбирающихся в бюджетном и налоговом законодательстве, достойно справляющихся с решением ответственных задач, поставленных временем.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 08 2017
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