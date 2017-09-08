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На территории Администрации Камешкирского района прошло мероприятие посвященное торжественному открытию районной «Галереи Почета»
Сегодня в Пензе
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На текущей неделе на территории Администрации Камешкирского района прошло мероприятие посвященное торжественному открытию районной «Галереи Почета». В торжественном мероприятии приняли участие руководители района, ветераны, передовики производства, социальной сферы района, жители села. В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал Гимн Российской Федерации. Открывая «Галерею Почета» глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов отметил: «По итогам каждого календарного года «Галерея Почета» будет обновляться. На «Доску почета» будут заноситься новые и новые люди, которые внесли и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие района. Сегодня мы чествуем тех жителей Камешкирского района, которые добились лучших показателей в производстве, социальной, культурной, спортивной жизни района по результатам прошлого года». В торжественной обстановке Сергей Хазов вручил свидетельства о занесении на районную «Доску почета» отличившихся жителей Камешкирского района. В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал гимн Пензенской области. В честь награжденных и присутствующих жителей Камешкирского района в исполнении солистов Камешкирского районного Дома культуры прозвучали песни о родной пензенской камешкирской земле, о родном крае. В заключение мероприятия участники сделали снимок на память.
На текущей неделе на территории Администрации Камешкирского района прошло мероприятие посвященное торжественному открытию районной «Галереи Почета».
В торжественном мероприятии приняли участие руководители района, ветераны, передовики производства, социальной сферы района, жители села.
В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал Гимн Российской Федерации. Открывая «Галерею Почета» глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов отметил:
«По итогам каждого календарного года «Галерея Почета» будет обновляться. На «Доску почета» будут заноситься новые и новые люди, которые внесли и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие района. Сегодня мы чествуем тех жителей Камешкирского района, которые добились лучших показателей в производстве, социальной, культурной, спортивной жизни района по результатам прошлого года».
В торжественной обстановке Сергей Хазов вручил свидетельства о занесении на районную «Доску почета» отличившихся жителей Камешкирского района.
В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал гимн Пензенской области. В честь награжденных и присутствующих жителей Камешкирского района в исполнении солистов Камешкирского районного Дома культуры прозвучали песни о родной пензенской камешкирской земле, о родном крае.
В заключение мероприятия участники сделали снимок на память.
Новость: Администрация Камешкирского района 08 2017
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