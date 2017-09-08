На текущей неделе на территории Администрации Камешкирского района прошло мероприятие посвященное торжественному открытию районной «Галереи Почета».

В торжественном мероприятии приняли участие руководители района, ветераны, передовики производства, социальной сферы района, жители села.

В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал Гимн Российской Федерации. Открывая «Галерею Почета» глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов отметил:

«По итогам каждого календарного года «Галерея Почета» будет обновляться. На «Доску почета» будут заноситься новые и новые люди, которые внесли и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие района. Сегодня мы чествуем тех жителей Камешкирского района, которые добились лучших показателей в производстве, социальной, культурной, спортивной жизни района по результатам прошлого года».

В торжественной обстановке Сергей Хазов вручил свидетельства о занесении на районную «Доску почета» отличившихся жителей Камешкирского района.

В исполнении учащихся Камешкирской средней школы прозвучал гимн Пензенской области. В честь награжденных и присутствующих жителей Камешкирского района в исполнении солистов Камешкирского районного Дома культуры прозвучали песни о родной пензенской камешкирской земле, о родном крае.

В заключение мероприятия участники сделали снимок на память.