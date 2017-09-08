Выявлена реализация фуража с нарушением ветеринарного законодательства в Бессоновском районе Пензенской области

В Бессоновском районе Пензенской области государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области состоялось рейдовое мероприятие по обнаружению несанкционированной торговли подконтрольными товарами и нарушений при реализации сельскохозяйственной продукции и животных.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий был выявлен факт реализации кормов растительного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и качество фуража. При осмотре торгового места гражданки Озеровой Е. оказалось, что на фуражные ячмень, пшеницу, комбикорм для сельскохозяйственной птицы общим весом более 100 кг у продавца нет ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие документов, в которых имеется информация об эпизоотическом благополучии территорий происхождения зернофуража, результатах лабораторных исследований, датах выработки (урожая), может привести к отравлению сельскохозяйственных животных и птицы токсичными элементами, способствовать переносу и распространению особо опасных заболеваний для сельскохозяйственных животных.

По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей. С продавцом проведена беседа о правилах реализации кормов для сельскохозяйственных животных согласно требованиям нормативных документов.