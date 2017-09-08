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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи
Сегодня в Пензе
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Совещание прошло под председательством заместителя председателя Правительства Росиийской Федерации Ольги Голодец. Основными вопросами видеоконференции были характеристика показателей естественного движения населения и числа умерших по основным классам причин смертности за январь-июль 2017 года в разрезе субъектов РФ. В ходе совещания было отмечено, что в Пензенской области смертность лиц в трудоспособном возрасте за 7 месяцев 2017 года уменьшилась на 10,1%. Кроме того, был обсужден вопрос маршрутизации больных с заболеваниями органов дыхания.
Совещание прошло под председательством заместителя председателя Правительства Росиийской Федерации Ольги Голодец.
Основными вопросами видеоконференции были характеристика показателей естественного движения населения и числа умерших по основным классам причин смертности за январь-июль 2017 года в разрезе субъектов РФ. В ходе совещания было отмечено, что в Пензенской области смертность лиц в трудоспособном возрасте за 7 месяцев 2017 года уменьшилась на 10,1%.
Кроме того, был обсужден вопрос маршрутизации больных с заболеваниями органов дыхания.
Новость: Правительство Пензенской области 08 2017
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