В минувшие выходные жители Богословки воспевали свою малую Родину

Там праздновали День Рождения своего села.

Богословка основана около 1735 года на земле Гаврилы Саввича Ермолаева, поэтому называлась изначально Гавриловка. После постройки церкви Иоанна Богослова в 1770-1780 гг. село стали называть Богословкой. В 1782 г. встречается название «село Богословское, Гавриловка тож». В 1782 г. в селе было 85 дворов, где проживало 643 чел. В конце XIX — начале XX в. – входило в состав Дурасовской волости, имелась церковь и земская школа.

С краткой исторической справки начал свою речь ведущий праздник. И как положено в Богословке, в знак приветствия гостей встречали с хлебом и солью. Кусочек каравая отведал и глава администрации Пензенского района. Сергей Козин приехал поздравить местных жителей с сельским праздником. После приветственной речи Сергей Николаевич вручил благодарности и памятные подарки некоторым местным жителям. Награды получили жители Богословки, которые ведут активный и здоровый образ жизни, имеют образцовое домовладение, принимают активное участие в жизни села и во всем бескорыстно помогают.

После торжественной части начался большой праздничный концерт художественной самодеятельности, который стал лучшим подарком местным жителям в День села.