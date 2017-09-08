|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В минувшие выходные жители Богословки воспевали свою малую Родину
Сегодня в Пензе
|
Там праздновали День Рождения своего села. Богословка основана около 1735 года на земле Гаврилы Саввича Ермолаева, поэтому называлась изначально Гавриловка. После постройки церкви Иоанна Богослова в 1770-1780 гг. село стали называть Богословкой. В 1782 г. встречается название «село Богословское, Гавриловка тож». В 1782 г. в селе было 85 дворов, где проживало 643 чел. В конце XIX — начале XX в. – входило в состав Дурасовской волости, имелась церковь и земская школа. С краткой исторической справки начал свою речь ведущий праздник. И как положено в Богословке, в знак приветствия гостей встречали с хлебом и солью. Кусочек каравая отведал и глава администрации Пензенского района. Сергей Козин приехал поздравить местных жителей с сельским праздником. После приветственной речи Сергей Николаевич вручил благодарности и памятные подарки некоторым местным жителям. Награды получили жители Богословки, которые ведут активный и здоровый образ жизни, имеют образцовое домовладение, принимают активное участие в жизни села и во всем бескорыстно помогают. После торжественной части начался большой праздничный концерт художественной самодеятельности, который стал лучшим подарком местным жителям в День села.
Там праздновали День Рождения своего села.
Богословка основана около 1735 года на земле Гаврилы Саввича Ермолаева, поэтому называлась изначально Гавриловка. После постройки церкви Иоанна Богослова в 1770-1780 гг. село стали называть Богословкой. В 1782 г. встречается название «село Богословское, Гавриловка тож». В 1782 г. в селе было 85 дворов, где проживало 643 чел. В конце XIX — начале XX в. – входило в состав Дурасовской волости, имелась церковь и земская школа.
С краткой исторической справки начал свою речь ведущий праздник. И как положено в Богословке, в знак приветствия гостей встречали с хлебом и солью. Кусочек каравая отведал и глава администрации Пензенского района. Сергей Козин приехал поздравить местных жителей с сельским праздником. После приветственной речи Сергей Николаевич вручил благодарности и памятные подарки некоторым местным жителям. Награды получили жители Богословки, которые ведут активный и здоровый образ жизни, имеют образцовое домовладение, принимают активное участие в жизни села и во всем бескорыстно помогают.
После торжественной части начался большой праздничный концерт художественной самодеятельности, который стал лучшим подарком местным жителям в День села.
Новость: Администрация Пензенского района 08 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru