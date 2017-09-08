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Рабочей группой Бессоновского района был проведен профилактический рейд в населенном пункте с. Кижеватово
Сегодня в Пензе
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В состав рабочей группы вошли работники администрации Бессоновского района, администрации Бессоновского сельсовета, сотрудник надзорной деятельности и профилактической работы Бессоновского района, сотрудник ПСЧ-23. В ходе рейда были проведены подворные обходы и беседы с населением на противопожарную тематику, обследована территория населенного пункта на наличие несанкционированных свалок, благоустройства и содержание придомовых территорий, соблюдение требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. Особое внимание уделялось местам проживания граждан, относящихся к группе риска. Гражданам были вручены тематические памятки. Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.
В состав рабочей группы вошли работники администрации Бессоновского района, администрации Бессоновского сельсовета, сотрудник надзорной деятельности и профилактической работы Бессоновского района, сотрудник ПСЧ-23.
В ходе рейда были проведены подворные обходы и беседы с населением на противопожарную тематику, обследована территория населенного пункта на наличие несанкционированных свалок, благоустройства и содержание придомовых территорий, соблюдение требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. Особое внимание уделялось местам проживания граждан, относящихся к группе риска. Гражданам были вручены тематические памятки.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня.
Новость: Администрация Бессоновского района 08 2017
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