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Информация о перечислении поступлений в бюджеты за 8 месяцев 2017 года
Сегодня в Пензе
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За январь-август 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в доход бюджетов взыскано штрафов на общую сумму 15125469 рублей 31 копейка. По Республике Мордовия взыскано 3555869 рублей 11 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 1527963 рубля 10 копеек, в местный бюджет – 2027906 рублей 01 копейка. По Пензенской области взыскано 11569600 рублей 20 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 2140665 рублей 11 копеек, в местный бюджет – 9428935 рублей 09 копеек.
За январь-август 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в доход бюджетов взыскано штрафов на общую сумму 15125469 рублей 31 копейка.
По Республике Мордовия взыскано 3555869 рублей 11 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 1527963 рубля 10 копеек, в местный бюджет – 2027906 рублей 01 копейка.
По Пензенской области взыскано 11569600 рублей 20 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 2140665 рублей 11 копеек, в местный бюджет – 9428935 рублей 09 копеек.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 2017
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