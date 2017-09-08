Информация о перечислении поступлений в бюджеты за 8 месяцев 2017 года

За январь-август 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в доход бюджетов взыскано штрафов на общую сумму 15125469 рублей 31 копейка.

По Республике Мордовия взыскано 3555869 рублей 11 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 1527963 рубля 10 копеек, в местный бюджет – 2027906 рублей 01 копейка.

По Пензенской области взыскано 11569600 рублей 20 копеек, в том числе по бюджетам: в федеральный бюджет – 2140665 рублей 11 копеек, в местный бюджет – 9428935 рублей 09 копеек.