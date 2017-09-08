Состоялись торжественные проводы команды школы №1 поселка Лунино на «Президентские спортивные игры»

Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественных проводах участников Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

В администрации Лунинского района состоялись торжественные проводы команды школы №1 поселка Лунино, победителей регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

В церемонии приняли участие глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и начальник отдела образования Наталья Чижанова.

Под руководством тренеров – преподавателей Екатерины Себряевой и Сергея Чижанова 20 учащихся школы №1 поселка Лунино будут представлять Пензенскую область на IV Всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок»

В своём обращении к учащимся глава администрации Лунинского района Алексей Атясов выразил надежду на то, что спортсмены района достойно представят Лунинский район и Пензенскую область на соревнованиях всероссийского уровня, пожелал им удачных стартов и положительных эмоций.

В программу войдут соревнования по плаванию, лёгкой атлетике, шашкам, настольному теннису, стритболу и регби.