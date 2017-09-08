|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Состоялись торжественные проводы команды школы №1 поселка Лунино на «Президентские спортивные игры»
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественных проводах участников Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» В администрации Лунинского района состоялись торжественные проводы команды школы №1 поселка Лунино, победителей регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В церемонии приняли участие глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и начальник отдела образования Наталья Чижанова. Под руководством тренеров – преподавателей Екатерины Себряевой и Сергея Чижанова 20 учащихся школы №1 поселка Лунино будут представлять Пензенскую область на IV Всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» В своём обращении к учащимся глава администрации Лунинского района Алексей Атясов выразил надежду на то, что спортсмены района достойно представят Лунинский район и Пензенскую область на соревнованиях всероссийского уровня, пожелал им удачных стартов и положительных эмоций. В программу войдут соревнования по плаванию, лёгкой атлетике, шашкам, настольному теннису, стритболу и регби.
Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов принял участие в торжественных проводах участников Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
В администрации Лунинского района состоялись торжественные проводы команды школы №1 поселка Лунино, победителей регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
В церемонии приняли участие глава администрации Лунинского района Алексей Атясов и начальник отдела образования Наталья Чижанова.
Под руководством тренеров – преподавателей Екатерины Себряевой и Сергея Чижанова 20 учащихся школы №1 поселка Лунино будут представлять Пензенскую область на IV Всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок»
В своём обращении к учащимся глава администрации Лунинского района Алексей Атясов выразил надежду на то, что спортсмены района достойно представят Лунинский район и Пензенскую область на соревнованиях всероссийского уровня, пожелал им удачных стартов и положительных эмоций.
В программу войдут соревнования по плаванию, лёгкой атлетике, шашкам, настольному теннису, стритболу и регби.
Новость: Администрация Лунинского района 08 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru