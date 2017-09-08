В Железнодорожном районе г. Пензы был проведен межведомственный профилактический рейд по противопожарной безопасности частных жилых домов по улице Добролюбова, 3-й проезд Добролюбова.

В рейде приняли участие представитель МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», представитель Отдела надзорной деятельности города Пензы УНД ГУ Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области, сотрудники администрации Железнодорожного района г. Пензы.

В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности в летнем пожароопасном периоде, вручены памятки противопожарной безопасности, доведены меры безопасности по эксплуатации газового и печного оборудования, телефоны вызова экстренных служб.