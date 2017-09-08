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Стартовала заявочная кампания для участия в Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»
Сегодня в Пензе
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Стартовала заявочная кампания Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг. Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата. Завершится заявочная кампания сезона 10 октября. Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года. Победители регионального этапа будут представлять регион на чемпионате ПФО и Всероссийских соревнованиях.
Стартовала заявочная кампания Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг.
Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата.
Завершится заявочная кампания сезона 10 октября.
Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года.
Победители регионального этапа будут представлять регион на чемпионате ПФО и Всероссийских соревнованиях.
Новость: Петр Голубев 08 2017
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