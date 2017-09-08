Стартовала заявочная кампания для участия в Чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»

Стартовала заявочная кампания Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг.

Оформить заявку на участие в Чемпионате может любая школьная команда на официальном сайте, здесь же имеется информация о регламенте проведения Чемпионата.

Завершится заявочная кампания сезона 10 октября.

Чемпионат среди школьных команд проводится в Пензенской области с 2008 года.

Победители регионального этапа будут представлять регион на чемпионате ПФО и Всероссийских соревнованиях.