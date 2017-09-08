|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Пензенский спортсмен включен в состав сборной России на чемпионат Европы по регби-7 среди юношей
Сегодня в Пензе
|
Воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Даниил Потиханов включен в состав сборной России на чемпионат Европы по Регби-7 среди юношей не старше 18 лет. Турнир пройдет в Гейдельберге 9-10 сентября. В составе сборной России вошли 12 игроков. В чемпионате Европы по регби- примет участие 16 команд. Сборная России попала в группу «С», где её соперниками станут сборные Португалии, Уэльса и Израиля.
Воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Даниил Потиханов включен в состав сборной России на чемпионат Европы по Регби-7 среди юношей не старше 18 лет.
Турнир пройдет в Гейдельберге 9-10 сентября. В составе сборной России вошли 12 игроков.
В чемпионате Европы по регби- примет участие 16 команд. Сборная России попала в группу «С», где её соперниками станут сборные Португалии, Уэльса и Израиля.
Новость: Петр Голубев 08 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru