Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев посетил объекты социальной сферы

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев проконтролировал ход ремонтных работ социальных объектов. В работе приняли участие начальник отдела по делам строительства и архитектуры Александр Родин и начальник отдела культуры и архива Татьяна Феоктистова.

Первым объектом, который посетила рабочая группа, стала школа № 4, где идет второй этап капитального ремонта. В школе будут отремонтированы спортивный зал, коридоры и потолки в учебных классах.

Второй точкой объезда стала строящаяся школа на 150 мест в селе Верхний Ломов. В настоящее время здесь ведутся работы по прокладке теплотрассы. Также посетили Дом культуры, где идет капитальный ремонт второго этажа, куда в дальнейшем будет переведена детская школа искусств.

Далее посетили Дом культуры в селе Кувак- Никольское, где завершились работы по ремонту фасада здания и проходят работы по обвязке системы отопления.

В селе Кривошеевка был осмотрен офис врача общей практики. Работы завершены на 95% , осталось монтировать систему вентиляции.

Последней точкой объезда стала детская школа искусств юго- западного микрорайона, глава администрации прошёл учебные классы и пообщался с преподавателями и детьми.

При посещении всех объектов, где ведутся ремонтные работы Николай Ахтямович обращал особое внимание строителей и подрядчиков на необходимость выполнения ими взятых на себя обязательств в срок.

Особо подчеркивалось: все должно быть отремонтировано с высоким качеством. Вопросы строительства и ремонта на объектах социальной сферы находятся на постоянном контроле у главы администрации района.