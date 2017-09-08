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Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев посетил объекты социальной сферы
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев проконтролировал ход ремонтных работ социальных объектов. В работе приняли участие начальник отдела по делам строительства и архитектуры Александр Родин и начальник отдела культуры и архива Татьяна Феоктистова. Первым объектом, который посетила рабочая группа, стала школа № 4, где идет второй этап капитального ремонта. В школе будут отремонтированы спортивный зал, коридоры и потолки в учебных классах. Второй точкой объезда стала строящаяся школа на 150 мест в селе Верхний Ломов. В настоящее время здесь ведутся работы по прокладке теплотрассы. Также посетили Дом культуры, где идет капитальный ремонт второго этажа, куда в дальнейшем будет переведена детская школа искусств. Далее посетили Дом культуры в селе Кувак- Никольское, где завершились работы по ремонту фасада здания и проходят работы по обвязке системы отопления. В селе Кривошеевка был осмотрен офис врача общей практики. Работы завершены на 95% , осталось монтировать систему вентиляции. Последней точкой объезда стала детская школа искусств юго- западного микрорайона, глава администрации прошёл учебные классы и пообщался с преподавателями и детьми. При посещении всех объектов, где ведутся ремонтные работы Николай Ахтямович обращал особое внимание строителей и подрядчиков на необходимость выполнения ими взятых на себя обязательств в срок. Особо подчеркивалось: все должно быть отремонтировано с высоким качеством. Вопросы строительства и ремонта на объектах социальной сферы находятся на постоянном контроле у главы администрации района.
Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев проконтролировал ход ремонтных работ социальных объектов. В работе приняли участие начальник отдела по делам строительства и архитектуры Александр Родин и начальник отдела культуры и архива Татьяна Феоктистова.
Первым объектом, который посетила рабочая группа, стала школа № 4, где идет второй этап капитального ремонта. В школе будут отремонтированы спортивный зал, коридоры и потолки в учебных классах.
Второй точкой объезда стала строящаяся школа на 150 мест в селе Верхний Ломов. В настоящее время здесь ведутся работы по прокладке теплотрассы. Также посетили Дом культуры, где идет капитальный ремонт второго этажа, куда в дальнейшем будет переведена детская школа искусств.
Далее посетили Дом культуры в селе Кувак- Никольское, где завершились работы по ремонту фасада здания и проходят работы по обвязке системы отопления.
В селе Кривошеевка был осмотрен офис врача общей практики. Работы завершены на 95% , осталось монтировать систему вентиляции.
Последней точкой объезда стала детская школа искусств юго- западного микрорайона, глава администрации прошёл учебные классы и пообщался с преподавателями и детьми.
При посещении всех объектов, где ведутся ремонтные работы Николай Ахтямович обращал особое внимание строителей и подрядчиков на необходимость выполнения ими взятых на себя обязательств в срок.
Особо подчеркивалось: все должно быть отремонтировано с высоким качеством. Вопросы строительства и ремонта на объектах социальной сферы находятся на постоянном контроле у главы администрации района.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 08 2017
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