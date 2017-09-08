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 Пятница, 08 сентября 2017
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Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев посетил объекты социальной сферы
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев проконтролировал ход ремонтных работ  социальных объектов. В работе приняли участие начальник отдела по делам строительства и архитектуры Александр Родин и начальник отдела культуры и архива Татьяна Феоктистова.

Первым объектом, который посетила рабочая группа, стала школа № 4, где идет второй этап капитального ремонта.  В школе  будут отремонтированы спортивный зал, коридоры и потолки в учебных классах.  

Второй точкой объезда стала строящаяся школа на 150 мест в  селе Верхний Ломов. В настоящее время здесь ведутся работы по прокладке теплотрассы. Также посетили Дом культуры, где идет капитальный ремонт второго этажа, куда в дальнейшем будет переведена детская школа искусств.

Далее посетили Дом  культуры в селе Кувак- Никольское, где завершились работы по ремонту фасада здания  и проходят работы по обвязке  системы отопления.

В селе Кривошеевка  был осмотрен офис врача общей практики. Работы завершены на 95% , осталось монтировать систему вентиляции.

Последней точкой объезда  стала  детская школа искусств юго- западного микрорайона, глава администрации прошёл  учебные классы и пообщался с преподавателями и детьми.

При посещении всех объектов, где ведутся ремонтные работы Николай Ахтямович обращал особое внимание строителей и подрядчиков на необходимость выполнения ими взятых на себя обязательств в срок.

Особо подчеркивалось: все должно быть отремонтировано с высоким качеством. Вопросы  строительства и ремонта  на объектах социальной сферы  находятся на постоянном контроле у главы администрации района.

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