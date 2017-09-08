Предприниматели Пензенской области примут участие в пищевой выставке в Казахстане

Представители предприятий Пензенской области примут участие в шестой международной выставке пищевой и перерабатывающей продукции «KazFOOD 2017», которая пройдет с 11 по 12 сентября 2017 в г. Астане Республики Казахстан.



Организатором визита является Центр поддержки экспорта Пензенской области.



Помимо выставки состоятся научно-практическая конференция, профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков «Лучший продукт выставки» и круглый стол «Встреча «Покупатель - Продавец», куда будут приглашены представители супермаркетов, торгово-закупочных и оптово-розничных компаний.



В ходе мероприятий пензенские бизнесмены смогут обменяться опытом с компаниями - производителями продуктов питания и представителями торговых сетей, обсудить вопросы товарооборота и вывода своей продукции на рынки продовольственных товаров стран ближнего и дальнего зарубежья.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 08 2017