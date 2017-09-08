Спасатели ГУ ППСЦ приняли участие в устранении последствий ДТП на федеральной трассе «Урал»

7 сентября 2017 в 15-38 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило обращение от оперативного дежурного ЦУКС о произошедшем на 618 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» ДТП с участием автомобилей «МАЗ» (бензовоз), «Волга» и «Газель». Есть пострадавшие, требуется их деблокирование.

Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели деблокировали погибшего из автомобиля «Газель» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» и передали сотрудникам полиции. Также были отключены АКБ на аварийных автомобилях.

Остальные трое пострадавших были извлечены из аварийных автомобилей и переданы сотрудникам «Скорой помощи» до приезда спасателей.