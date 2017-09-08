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Спасатели ГУ ППСЦ приняли участие в устранении последствий ДТП на федеральной трассе «Урал»
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7 сентября 2017 в 15-38 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило обращение от оперативного дежурного ЦУКС о произошедшем на 618 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» ДТП с участием автомобилей «МАЗ» (бензовоз), «Волга» и «Газель». Есть пострадавшие, требуется их деблокирование. Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели деблокировали погибшего из автомобиля «Газель» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» и передали сотрудникам полиции. Также были отключены АКБ на аварийных автомобилях. Остальные трое пострадавших были извлечены из аварийных автомобилей и переданы сотрудникам «Скорой помощи» до приезда спасателей.
7 сентября 2017 в 15-38 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило обращение от оперативного дежурного ЦУКС о произошедшем на 618 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» ДТП с участием автомобилей «МАЗ» (бензовоз), «Волга» и «Газель». Есть пострадавшие, требуется их деблокирование.
Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели деблокировали погибшего из автомобиля «Газель» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» и передали сотрудникам полиции. Также были отключены АКБ на аварийных автомобилях.
Остальные трое пострадавших были извлечены из аварийных автомобилей и переданы сотрудникам «Скорой помощи» до приезда спасателей.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 08 2017
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