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Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников проконтролировал ход выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов
Сегодня в Пензе
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Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников проконтролировал ход выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Работы проводятся по адресам: ул. Герцена, 12,12а,14, ул. Дружбы, 1,3,7,9. Реализация данной программы находится на постоянном контроле администрации района и жителей.
Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаил Сарафанников проконтролировал ход выполнения работ по благоустройству территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
Работы проводятся по адресам: ул. Герцена, 12,12а,14, ул. Дружбы, 1,3,7,9.
Реализация данной программы находится на постоянном контроле администрации района и жителей.
Новость: Администрация города Пензы 08 2017
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