Село надеется на малый бизнес

Своего производителя в Иссе знают в лицо. Продукцию местного кооператива любят за то, что она натуральная и полезная. В составе – только молоко с минимальным сроком годности – до пяти суток. На предприятии считают это своим главным конкурентным преимуществом.

«В 2015 году мы подали заявку на грант по субсидированию кооперативов, выиграли его и получили 1,5 млн. рублей. Закупили оборудование и с 2017 года начали производственную деятельность», – рассказал председатель кооператива «Исса» Антон Антонов.

На средства гранта закупили современные установки охлаждения и пастеризации молока, а также сепаратор и линию для упаковки. Сейчас кооператив выпускает в неделю до пятисот литров готовой продукции. Когда производство заработает в полную силу, его мощность составит до пяти тонн молока в день.

«В перспективе в ближайшее время начать производство масла, сметаны и кисломолочной продукции. Всё необходимое оборудование для этого у нас имеется», – рассказал о планах председатель кооператива.

С таким ассортиментом кооператив увереннее начнет осваивать ближайшие рынки и выйдет на поставки в областной центр. А значит и больше будет потребности в закупаемом сырье, в том числе с частных подворий. Развитие малого бизнеса позволит открыть в сельской местности дополнительные рабочие места.

«Если мы хотим, чтобы в селе держали коров, нужно делать переработку, чтобы жители могли сдавать молоко и был замкнутый цикл. Поэтому нужно поддерживать малый бизнес и создавать больше таких предприятий», – подчеркнул Губернатор Иван Белозерцев.

В данный момент на предприятии трудятся 7 человек, с открытием линии по производству кисломолочной продукции к новому году предприниматель планирует расширить штат кооператива.