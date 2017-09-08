В Пензе полицейские выявили факт незаконной рубки лесных насаждений

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений.

Установлено, что трое граждан при осуществлении работ по уборке полосы отвода от опасных деревьев, согласно договору подряда с одной из организаций, незаконно вырубили три дерева (клен).

Ущерб от противоправных действий составил более 20 тысячи рублей.

- По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до семи лет, - рассказал начальник следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.