Театральный сезон открыт!

Юбилейный 225-ый театральный сезон открылся спектаклем «Кабала святош». Булгаковская трагикомедия о судьбе великого французского драматурга Мольера до сих пор вызывает у зрителя неподдельный интерес.

«Пьеса М.А. Булгакова — о вечных вещах, несмотря на то, что главный герой ее Мольер, и действие происходит в далеком XVII веке во времена Людовика XIV. Эта история о вечном: об отношениях художника-творца и власти, о предательстве, о верности, о силе судьбы»,- отметил Виталий Соколов, руководитель литературно-драматургической части Пензенского областного драматического театра.

Сергей Дрожжилов воплощает на сцене темные силы. Он исполняет роль архиепископа города Парижа — маркиза де Шарона: «Чем прекрасна наша профессия - в жизни ты можешь быть очень скромным, застенчивым человеком, а на сцене можно делать все».

На этой неделе Сергею Дрожиллову присвоено звание заслуженного работника культуры Пензенской области.

«Это определенный этап, есть такая русская поговорка:«Дорого яичко к пасхальному дню». И вот, на свое 60-летие я получил такой подарок — это дорогого стоит», - поделился актер.

Премьерой нового сезона станет «Бесприданница» по пьесе А.Н. Островского. Постановку покажут в середине октября.

«Также запланирован на малой сцене спектакль Елизаветы Трусевич «Есть ли в зале врач?». Эта пьеса стала победителем конкурса Министерства культуры РФ по поддержке современной драматургии, и на ее постановку выделен драмтеатру федеральный грант»,- рассказал Виталий Соколов, руководитель литературно-драматургической части Пензенского областного драматического театра.

Главным международным театральным событием осени станет II фестиваль «МаскерадЪ», посвященный классической советской драматургии. Он будет проходить с 25 по 30 октября.