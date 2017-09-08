Утвержден список участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Национальный подготовительный комитет фестиваля, принимая во внимание рекомендации Пензенского регионального подготовительного комитета, утвердил список участников от Пензенской области в соответствии с функциональными направлениями более чем 30 основных площадок фестиваля. Пензенскую область на фестивале представят студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, молодые преподаватели и ученые, представители молодежных некоммерческих организаций, рабочая молодежь, представители СМИ, Федерации профсоюзов, молодые политики, победители конкурса WorldSkills Russia, иностранные студенты и др.

Отправка делегации Пензенской области на фестиваль будет осуществлена за счет средств бюджета Пензенской области 13 октября 2017 года со станции вокзала «Пенза –I». Волонтеры отправятся на фестиваль уже 8 октября 2017 года.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в период с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи. От Пензенской области участниками станут 50 человек, волонтерами -20 человек.