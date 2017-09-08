В 2017 году в реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» вошло 12 дворовых территорий Октябрьского района.



Работы ведутся на территории 10 дворовых территорий. 9 сентября планируется начать работы на придомовых территориях улица Ладожская, 3, 5, 7 и улица Аустрина, 178.



Во всех дворах завершены подготовительные работы, обустроены пешеходные дорожки, произведены работы по замену бордюрного камня и планированию парковочного пространства.



В пятницу, 8 сентября, начались работы по асфальтировке внутридворовой территории многоквартирного дома №1 по улице Кронштадтская. Работы ведутся под контролем соответствующих служб и граждан, проживающих на данной территории.

Новость: Администрация города Пензы 08 2017