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Всероссийский детский центр ДЦ «Смена» принял участников Всероссийского этапа «Президентских состязаний»!
Сегодня в Пензе
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В масштабных спортивных соревнованиях страны принимают участие около 2000 восьмиклассников из 81 региона России. Команды состоят из учеников одного класса, которые стали победителями школьного, муниципального и регионального уровня соревнований. Пензенскую область на соревнованиях представляют победители регионального этапа соревнований: команда школы с. Махалино Кузнецкого района и команда Лицея современных технологий и управления № 2 г. Пензы. В программу «Президентских состязаний» входят обязательные виды спорта: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, и дополнительные: плавание, бадминтон, баскетбол 3х3, дартс, мини-футбол, шахматы и, впервые за всю историю состязаний - самбо. На Всероссийском этапе «Президентских состязаний» сменовцы встретятся с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, посетят мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта. 6 сентября, после «Веревочного курса», все участники смены приняли участие в «Спортивном рандеву» с олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту, чемпионами Европы и заслуженными мастерами спорта России Андреем Сильновым и Еленой Слесаренко. Завершатся Всероссийские соревнования 26 сентября.
В масштабных спортивных соревнованиях страны принимают участие около 2000 восьмиклассников из 81 региона России. Команды состоят из учеников одного класса, которые стали победителями школьного, муниципального и регионального уровня соревнований.
Пензенскую область на соревнованиях представляют победители регионального этапа соревнований: команда школы с. Махалино Кузнецкого района и команда Лицея современных технологий и управления № 2 г. Пензы.
В программу «Президентских состязаний» входят обязательные виды спорта: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы, и дополнительные: плавание, бадминтон, баскетбол 3х3, дартс, мини-футбол, шахматы и, впервые за всю историю состязаний - самбо.
На Всероссийском этапе «Президентских состязаний» сменовцы встретятся с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, посетят мастер-классы по различным видам спорта.
Педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта.
6 сентября, после «Веревочного курса», все участники смены приняли участие в «Спортивном рандеву» с олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту, чемпионами Европы и заслуженными мастерами спорта России Андреем Сильновым и Еленой Слесаренко.
Завершатся Всероссийские соревнования 26 сентября.
Новость: Министерство образования Пензенской области 08 2017
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