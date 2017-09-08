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Глава региона обсудил с аграриями ход уборочной кампании, механизмы поддержки предприятий и развитие АПК в целом
Сегодня в Пензе
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Глава региона обсудил с аграриями ход уборочной кампании, механизмы поддержки предприятий и развитие АПК в целом, а также обозначил задачи на ближайшую перспективу. «Наш регион – один из лидеров в ПФО в аграрной сфере. Председатель Правительства РФ, Министр сельского хозяйства Федерации дали высокую оценку развитию отрасли в регионе», – сказал Иван Белозерцев. Он обратил внимание, что главное на сегодня – завершить уборку зерновых и зернобобовых культур. «В настоящее время в непростых погодных условиях урожай собран с площади 502 тысячи гектар, это составляет 70% всей уборочной площади. Намолочено 1 868 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 37 центнеров с гектара», – сообщил глава областной исполнительной власти. Он добавил, что достигнутые показатели – результат деятельности ассоциации, в том числе. «Мы проводим семинары, учимся друг у друга, представители небольших предприятий берут пример с тех, кто достиг высоких результатов. Мы не стесняемся ехать в другие регионы, в Белоруссию, чтобы перенять лучший опыт», – уточнил Иван Белозерцев. Он отметил, что значительная работа предстоит также по сохранению сельскохозяйственной продукции – в регионе не хватает элеваторов. «Урожай вырастили хороший, при этом необходимо обеспечить возникающую потребность в зернохранилищах. Надо обсуждать эти и другие вопросы с тем, чтобы предложения и замечания аграриев были учтены. Будем совместно решать проблемы в сфере сельского хозяйства», – заключил он. Участники заседания рассмотрели механизмы льготного кредитования, получения субсидий, а также основные изменения в сфере господдержки агропромышленного комплекса.
Глава региона обсудил с аграриями ход уборочной кампании, механизмы поддержки предприятий и развитие АПК в целом, а также обозначил задачи на ближайшую перспективу.
«Наш регион – один из лидеров в ПФО в аграрной сфере. Председатель Правительства РФ, Министр сельского хозяйства Федерации дали высокую оценку развитию отрасли в регионе», – сказал Иван Белозерцев.
Он обратил внимание, что главное на сегодня – завершить уборку зерновых и зернобобовых культур.
«В настоящее время в непростых погодных условиях урожай собран с площади 502 тысячи гектар, это составляет 70% всей уборочной площади. Намолочено 1 868 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 37 центнеров с гектара», – сообщил глава областной исполнительной власти.
Он добавил, что достигнутые показатели – результат деятельности ассоциации, в том числе.
«Мы проводим семинары, учимся друг у друга, представители небольших предприятий берут пример с тех, кто достиг высоких результатов. Мы не стесняемся ехать в другие регионы, в Белоруссию, чтобы перенять лучший опыт», – уточнил Иван Белозерцев.
Он отметил, что значительная работа предстоит также по сохранению сельскохозяйственной продукции – в регионе не хватает элеваторов.
«Урожай вырастили хороший, при этом необходимо обеспечить возникающую потребность в зернохранилищах. Надо обсуждать эти и другие вопросы с тем, чтобы предложения и замечания аграриев были учтены. Будем совместно решать проблемы в сфере сельского хозяйства», – заключил он.
Участники заседания рассмотрели механизмы льготного кредитования, получения субсидий, а также основные изменения в сфере господдержки агропромышленного комплекса.
Новость: Правительство Пензенской области 08 2017
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