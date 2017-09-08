|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
С сентября абоненты «ТНС энерго Пенза» будут получать квитанции нового образца
Сегодня в Пензе
|
В сентябре гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции обновленной формы. Форма квитанции содержит поля для самостоятельного расчета, поэтому абонент имеет возможность оплатить объемы потребленной электроэнергии по фактическим показаниям на дату расчета. При этом в следующем месяце будут выставлены квитанции с указанием расхода - «0» кВт/ч. ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что оплатить квитанцию можно банковской картой в «Личном кабинете» на сайте компании https://penza.tns-e.ru, в кассах центров обслуживания клиентов, в терминалах банков, почтовых отделениях и районных службах сбыта.
В сентябре гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции обновленной формы.
Форма квитанции содержит поля для самостоятельного расчета, поэтому абонент имеет возможность оплатить объемы потребленной электроэнергии по фактическим показаниям на дату расчета. При этом в следующем месяце будут выставлены квитанции с указанием расхода - «0» кВт/ч.
ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что оплатить квитанцию можно банковской картой в «Личном кабинете» на сайте компании https://penza.tns-e.ru, в кассах центров обслуживания клиентов, в терминалах банков, почтовых отделениях и районных службах сбыта.
Новость: Администрация города Пензы 08 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru