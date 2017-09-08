С сентября абоненты «ТНС энерго Пенза» будут получать квитанции нового образца

В сентябре гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» направит потребителям квитанции обновленной формы.



Благодаря переходу на новую биллинговую систему ООО «ТНС энерго Пенза» с апреля 2016 года формирует для клиентов квитанции нового образца, в форму которой для наибольшего удобства в использовании были внесены некоторые изменения:

номер лицевого счета перенесен в правую верхнюю часть квитанции;

линейный штрих-код был перенесен влево от QR-кода в целях удобства считывания QR-кода терминалами;

для наглядного представления информации и ее оперативной проверки потребителем таблицы расчетов (по предыдущему периоду и для самостоятельного расчета) приведены в левом верхнем углу;

наименование графы «Учтенные показания» переименовано в «Конечные показания».

Форма квитанции содержит поля для самостоятельного расчета, поэтому абонент имеет возможность оплатить объемы потребленной электроэнергии по фактическим показаниям на дату расчета. При этом в следующем месяце будут выставлены квитанции с указанием расхода - «0» кВт/ч.



Несмотря на это, потребителям необходимо вновь оплатить квитанцию по текущим показаниям приборов учета на дату расчета или передать показания приборов учета любым удобным способом, чтобы избежать среднемесячного начисления в следующем периоде.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что оплатить квитанцию можно банковской картой в «Личном кабинете» на сайте компании https://penza.tns-e.ru, в кассах центров обслуживания клиентов, в терминалах банков, почтовых отделениях и районных службах сбыта.