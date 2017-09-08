|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Творческий юбилей
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Больше четверти века он провел на сцене. В центре культуры и досуга имени Кирова состоится творческий вечер Евгения Куликова. Программа «Прожить несколько жизней», приурочена к 30-летию группы «Куликово поле». Для самого музыканта формат концерта-спектакля станет новым опытом.
«Происходящее будет зависеть от того, какой состав публики в зале, какой будет реакция публики, взаимодействие. Каждое действо будет отличаться друг от друга. Мне самому интересно, как это будет происходить в развитии и как это завершится», - рассказал Евгений Куликов, лидер группы «Куликово поле».
Популярность пришла к музыканту после конкурса Юрмала-1989. В дальнейшем, Евгений Куликов выступал с группой, писал музыку для кино и телевидения. Он добился успеха не только в творчестве. 14 лет играл в футбольном клубе звезд российской эстрады «Старко». На протяжении всей карьеры Евгений с группой не снижал к себе требований. Всегда они играли вживую.
«Мы встретились с моими друзьями, музыкантами из группы Куликово поле обсудили, можем ли мы себе позволить вместе выйти на сцену. Решили, что для этого нужен какой-то репетиционный период, подготовительная работа и она будет достаточно длительной, потому что мы все перфекционисты и не позволим себе выйти на сцену до тех пор, пока все не будет звучать идеально», - отметил Евгений Куликов
Творческий вечер Евгения Куликова пройдет 30 сентября. Музыкант откроет серию юбилейных концертов, завершить которую он планирует через год в Москве.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru