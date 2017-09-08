Мастер любительского объединения «Клуб народных умельцев» Давыдова К.Ф. показывала технику по созданию куклы - оберега из лоскутков ткани и ниток. Все присутствующие с удовольствием рассматривали работы, выполненные Клавдией Федоровной, а потом с радостью принялись создавать куколки для себя и своих близких. Многие участницы мастер - класса продемонстрировали готовые изделия и забрали их с собой на память.

Приглашаем всех желающих стать участником клуба «Возрождение», занятия которого проходят в административном здании Детского парка. (г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А).