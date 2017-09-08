Жители выразили благодарность Виктору Кувайцеву за благоустройство их двора

В Пензе продолжается реализация проекта «Формирование современной городской среды», динамику ремонтных мероприятий контролирует глава администрации города Виктор Кувайцев. Градоначальник вместе с заместителем главы администрации по городскому хозяйству Юрием Ильиным и главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовымоценил состояние двора после проведенных работ на улице Саранской, 7.

Здесь в соответствии с пожеланиями жильцов заасфальтировали проезжую часть, тротуары, установили новый бордюрный камень, организовали парковочное пространство для автовладельцев.

Во время обхода дворовой территории Виктор Кувайцев выявил некоторые недочеты, которые распорядился ликвидировать. В частности, глава исполнительной власти Пензы поручил провести асфальтировку зон перед входом в подъезды, где располагаются скамейки.

– Колоссальный объем сделали, а этот участок недоработали. Люди не должны испытывать дискомфорт. Нужно поправить, – сказал Виктор Николаевич.

Также он дал задание провести работу с управляющей компанией по вопросу завоза грунта для оформления газонов.

В момент визита инспекционной группы жители дома выразили ее представителям благодарность за благоустройство двора: «Все сделано на высшем уровне. Дорогу ремонтировали и днем и ночью. Мы очень довольны».

Кроме того, граждан заинтересовали и другие нюансы, касающиеся ремонта общедомового имущества: ремонт крыльца, установка «лежачего полицейского», обустройство ограждения парковки. Жильцам разъяснили, что все эти вопросы можно решить на общем собрании собственников.