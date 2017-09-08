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 Пятница, 08 сентября 2017
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Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2017 года
Сегодня в Пензе
 

В настоящее время на учете в учреждениях социального обслуживания состоят более 12 тыс. семей, в которых воспитываются более 16 тыс. детей и подростков, из них - 260 семей, в них 358 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 796 семей, в них 1038 детей, состоящих на профилактическом учете. 

Социальным управлением города Пензы и подведомственными учреждениями в течение года проводилась работа по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

В 2017 году по бесплатным путевкам, выделенным Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, отдохнуло 1064 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

  • в ДОЦ «Белка» - 222 ребенка; 
  • в ДОЛ «Солнечная долина» - 432 ребенка; 
  • в ДОЛ «Сосновый бор» - 70 детей; 
  • в ДОЛ «Заря» - 196 детей; 
  • в ООО пансионат «Приморский» - 144 ребенка. 

Кроме того, по путевкам, закупленным Социальным управлением за счет средств бюджета города Пензы, в ДОЛ «Заря» отдохнули 300 детей, проживающих в малоимущих семьях, а также состоящих в межведомственной базе ДЕСОП и на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания населения города Пензы. 

Выдача путевок родителям детей (законным представителям) производилась в соответствии с очередностью. 

С целью принятия дополнительных мер по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних учреждения социального обслуживания при отправке детей, состоящих на учете в базе данных ДЕСОП и профилактическом учете в учреждениях, направляли руководителю лагеря краткую характеристику на ребенка.

Всего было направлено 333 соответствующих информации.

В течение летнего периода рабочая группа Социального управления, в соответствии с утвержденным графиком, посещала несовершеннолетних, состоящих на учете, в загородных оздоровительных лагерях для ознакомления с ходом оздоровительной кампании и контроля за поведением несовершеннолетних. Всего было организовано 11 посещений. 

На каждого несовершеннолетнего, оставшегося в городе, был составлен план работы, включающий патронажные посещения, рейды и мероприятия по организации их отдыха и досуга. 

В целях организации досуга детей и подростков, их родителей в учреждениях социального обслуживания проходили различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, функционировали кружки по интересам. 

В целях осуществления преемственности профилактической работы специалисты учреждений социального обслуживания информировали отделы ПДН, КДН и ЗП районов города Пензы и области о перемещениях несовершеннолетних в летние месяцы. Всего было направлено 28 сообщений. 

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