Ежегодно 11 сентября в России отмечают День трезвости, учрежденный в 1913 году с целью борьбы с алкогольной зависимостью. Всероссийский день трезвости в 2017 году проходит под девизом «В трезвости – счастье народа».

Алкоголь оказывает пагубное влияние на все, без исключения, органы и системы организма человека. При длительном и частом употреблении алкоголя развивается тяжелая хроническая болезнь – алкоголизм, характеризующаяся неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и деградацией личности.

Ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирают около 2,5 миллионов человек. Среди страдающих от данной зависимости все чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины.

В Пензенской области за 7 месяцев 2016 года зарегистрировано 667 случаев хронического алкоголизма, что на 261 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показатель составил – 49,5 на 100 000 населения при 68,8 в 2016 году.

Избыточное употребление алкоголя увеличивает риск развития более чем 60 соматических заболеваний, среди которых онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, цирроз печени, патологии плода, болезни пищеварения, психические заболевания.

Всероссийский день трезвости напоминает о том, что трезвость рассудка должна стать естественным состоянием каждого человека. Ведь только трезвый человек может быть здоровым, успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение.