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 Пятница, 08 сентября 2017
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Андрей Кулинцев провел заседание проектного офиса правительства Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Напомним, что проектный офис создан по поручению Ивана Белозерцева для детальной проработки и наиболее эффективной реализации актуальных инициатив.

Одна из них – обучение пензенских школьников навыкам плавания. Главные цели проекта – сохранение жизни и здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.

Федерацией плавания Пензенской области разработана программа по обучению детей навыкам плавания за 24 занятия.

В течение учебного года в проекте планируется задействовать не менее 14 тысяч школьников, тренировки будут проходить на базе 73 бассейнов.

Обучение будет считаться успешным, если ребенок без посторонней поддержки сможет проплыть 25 метров.

Для мониторинга хода реализации проекта разработана электронная система контроля. В ней отражается количество детей, не умеющих плавать, количество сформированных групп обучения, проведенных занятий, даты проведения контрольных экзаменов и информация о преподавателях, принимавших экзамен.

Также участники заседания обсудили создание системы оценки управленческих компетенций государственных гражданских служащих.

Цель проекта – повышение качества управленческих решений, принимаемых руководителями пензенских министерств и ведомств. Планируется разработать процедуру оценки управленческих компетенций.

Результатом этой работы должно стать формирование профессионального кадрового состава.

После внесения корректировок рассмотренные инициативы будут представлены на Проектный комитет под председательством главы региона.

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