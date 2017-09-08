Строительство водопровода в поселке Лесном на контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева

В поселке Лесном в 2017 году появится новый водопровод, строительство которого – на контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева.

Градоначальник вместе с заместителем главы администрации города Юрием Ильиным, главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовым посетил строительную площадку.

На сегодняшний день на объекте осуществляется устройство линейной части водопровода, а также подготовка территории под размещение насосной станции и резервуаров чистой воды.

Глава исполнительной власти Пензы поручил наращивать темпы работ во избежание отставания от графика.

Напоминаем, водопровод будет протянут от города Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной, его общая протяженность составит 2700 м.