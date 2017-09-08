Новый выпуск «Суры»

Пензенские писатели, поэты и барды презентовали новый номер литературного журнала «Сура». В 4 выпуске на страницах издания можно встретить произведения не только сурских авторов, но и русскоязычных поэтов Украины. В новом номере — подборка стихов Владислава Кураша из Харькова.

Среди авторов журнала - один из лауретов литературной премии имени М.Ю. Лермонтова Геннадий Штурмин с окончанием повести «Соль-диез минор». Приятным сюрпризом для постоянных читателей стала публикация Вячеслава Нефедова о «Суре» в высшей школе. Статья разъясняет методику применения литературного издания в преподавательской сфере.

«Также представлены работы молодого художника Николая Николаева. Здесь мы можем ознакомится с его живописью, с прекрасными работами этого художника. Я думаю, что увидев их, вам захочется поближе познакомится с его творчеством»,- сказал Борис Шигин, главный редактор литературного журнала «Сура».

Завершился творческий вечер приглашением на традиционный фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви». Он будет проходить с 21-23 сентября в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.