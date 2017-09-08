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Злосчастный телефон
Сегодня в Пензе
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Страсть к современным технологиям питают не только молодые люди. Но для того, чтобы получить новый гаджет, они не всегда выбирают законные способы. В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась женщина с сообщением о пропаже телефона.
«Она, расплатившись за покупки, оставила в прикассовой зоне принадлежащий ей телефон, стоимостью 24 тысячи рублей. По своей невнимательности, забрав покупки, она покинула магазин. Заметив пропажу, она вернулась, но телефон не обнаружила», - Владимир Клишин, старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе.
Совершить кражу незаметно не получилось. Камеры наблюдения зафиксировали, что женщина, стоявшая в очереди за потерпевшей, увидела телефон, прикрыла его рекламным буклетом и убрала в сумку.
«Была установлена личность данной женщины. Ей оказалась жительница Пензы 1957 года рождения. Она признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала, что телефон она хотела оставить для личного пользования», - отметил Владимир Клишин.
Максимальным наказанием для женщины может стать тюремный срок до двух лет.
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