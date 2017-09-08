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Иван Белозерцев провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады. «Мы посещаем учебные заведения на Западной поляне — три школы и два детских сада. У нас в микрорайоне 24 школьника, 13 дошкольников и 10 детей в возрасте до трех лет, которые скоро тоже пойдут в садик, - рассказала она. - Общественным транспортом возить их крайне неудобно, маршрутные такси с утра забиты пассажирами, детям приходится ездить стоя». «Мы обновляем парк школьных автобусов, приобретая машины, в том числе и за средства регионального бюджета, - констатировал губернатор. - Министерство образования Пензенской области передаст два автобуса на баланс муниципалитета, который организует нужный маршрут». Иван Белозерцев поручил составить оптимальный график движения общественного транспорта в соответствии с пассажиропотоком. Обсуждая проблемы организации образовательного процесса, глава региона затронул тему именных школ. «Мы выбрали правильный путь, присваивая образовательным учреждениям имена земляков — Героев России, но процесс должен быть налажен таким образом, чтобы ученики наиболее полно погрузились в изучение биографии героя, поняли ценность его подвига. Нужны не штампы, а гражданское воспитание молодого поколения через конкретную историю — чтобы дети писали сочинения, вели дискуссии, участвовали в круглых столах». Александр Матренин пришел на личный прием к губернатору с просьбой об организации уличного освещения в микрорайоне Заря. «Проектом программы «Строительство сетей наружного освещения на 2017-2019 годы» обустройство светоточек на улице Абрикосовой предусмотрено до конца этого года. Улицы Персиковую и Ежевичную планируется включить в программу на 2018 год», - сообщил Иван Белозерцев. «Нужно создавать комфортную среду для жителей новых микрорайонов, где живет много молодых семей с детьми», - резюмировал он.
Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады.
«Мы посещаем учебные заведения на Западной поляне — три школы и два детских сада. У нас в микрорайоне 24 школьника, 13 дошкольников и 10 детей в возрасте до трех лет, которые скоро тоже пойдут в садик, - рассказала она. - Общественным транспортом возить их крайне неудобно, маршрутные такси с утра забиты пассажирами, детям приходится ездить стоя».
«Мы обновляем парк школьных автобусов, приобретая машины, в том числе и за средства регионального бюджета, - констатировал губернатор. - Министерство образования Пензенской области передаст два автобуса на баланс муниципалитета, который организует нужный маршрут».
Иван Белозерцев поручил составить оптимальный график движения общественного транспорта в соответствии с пассажиропотоком.
Обсуждая проблемы организации образовательного процесса, глава региона затронул тему именных школ.
«Мы выбрали правильный путь, присваивая образовательным учреждениям имена земляков — Героев России, но процесс должен быть налажен таким образом, чтобы ученики наиболее полно погрузились в изучение биографии героя, поняли ценность его подвига. Нужны не штампы, а гражданское воспитание молодого поколения через конкретную историю — чтобы дети писали сочинения, вели дискуссии, участвовали в круглых столах».
Александр Матренин пришел на личный прием к губернатору с просьбой об организации уличного освещения в микрорайоне Заря.
«Проектом программы «Строительство сетей наружного освещения на 2017-2019 годы» обустройство светоточек на улице Абрикосовой предусмотрено до конца этого года. Улицы Персиковую и Ежевичную планируется включить в программу на 2018 год», - сообщил Иван Белозерцев.
«Нужно создавать комфортную среду для жителей новых микрорайонов, где живет много молодых семей с детьми», - резюмировал он.
Новость: Правительство Пензенской области 09 2017
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