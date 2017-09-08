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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 09 сентября 2017
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Иван Белозерцев провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
 

Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады.

«Мы посещаем учебные заведения на Западной поляне — три школы и два детских сада. У нас в микрорайоне 24 школьника, 13 дошкольников и 10 детей в возрасте до трех лет, которые скоро тоже пойдут в садик, - рассказала она. - Общественным транспортом возить их крайне неудобно, маршрутные такси с утра забиты пассажирами, детям приходится ездить стоя».

«Мы обновляем парк школьных автобусов, приобретая машины, в том числе и за средства регионального бюджета, - констатировал губернатор. - Министерство образования Пензенской области передаст два автобуса на баланс муниципалитета, который организует нужный маршрут».

Иван Белозерцев поручил составить оптимальный график движения общественного транспорта в соответствии с пассажиропотоком.

Обсуждая проблемы организации образовательного процесса, глава региона затронул тему именных школ.

«Мы выбрали правильный путь, присваивая образовательным учреждениям имена земляков — Героев России, но процесс должен быть налажен таким образом, чтобы ученики наиболее полно погрузились в изучение биографии героя, поняли ценность его подвига. Нужны не штампы, а гражданское воспитание молодого поколения через конкретную историю — чтобы дети писали сочинения, вели дискуссии, участвовали в круглых столах».

Александр Матренин пришел на личный прием к губернатору с просьбой об организации уличного освещения в микрорайоне Заря.

«Проектом программы «Строительство сетей наружного освещения на 2017-2019 годы» обустройство светоточек на улице Абрикосовой предусмотрено до конца этого года. Улицы Персиковую и Ежевичную планируется включить в программу на 2018 год», - сообщил Иван Белозерцев.

«Нужно создавать комфортную среду для жителей новых микрорайонов, где живет много молодых семей с детьми», - резюмировал он.

Новость: Правительство Пензенской области 09 2017
2017-09-09
Торжественная церемония посвящения в профессию молодых педагогов состоялась в здании классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского
 Инициатором проведения этой важной для начинающих школьных преподавателей акции является губернатор
 
2017-09-09
В Заречном продолжаются работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
 Объем запланированных на 2017 год работ на данный момент выполнен примерно на 30%
 
2017-09-09
В Пензенской области проходит месячник по легализации неформальной занятости
 Его цель – информирование работников и работодателей региона о негативных последствиях неформальной занятости
 
2017-09-09
Должностными лицами администрации города Пензы проведен прием граждан
 В соответствии с поручением губернатора Пензенской области
 
2017-09-09
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан
 Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству
 
2017-09-09
Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
 Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан
 
2017-09-09
Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона
 Всего к Министру обратились 8 человек
 
2017-09-09
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
 В единый день приема граждан
 
2017-09-09
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
 Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады
 
2017-09-08
Злосчастный телефон
У жительницы Пензы в магазине похитили телефон
 
2017-09-08
Новый выпуск «Суры»
В Пензе состоялась презентация нового номера литературного журнала
 
2017-09-08
Строительство водопровода в поселке Лесном на контроле главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева
 Виктор Кувайцев проинспектировал ход строительства
 
2017-09-08
Андрей Кулинцев провел заседание проектного офиса правительства Пензенской области
 Участники совещания рассмотрели ряд проектов, предложенных губернатором региона
 
2017-09-08
«В трезвости – счастье народа»
 Всероссийский день трезвости в 2017 году проходит под девизом
 
2017-09-08
Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2017 года
 В Социальном управлении города Пензы и подведомственных учреждениях социального обслуживания
 

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