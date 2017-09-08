Иван Белозерцев провел личный прием граждан

Марина Заревнова от имени жителей микрорайона «Ленинский Лесхоз» обратилась к главе региона с просьбой о выделении транспорта для перевозки детей в школы и детские сады.

«Мы посещаем учебные заведения на Западной поляне — три школы и два детских сада. У нас в микрорайоне 24 школьника, 13 дошкольников и 10 детей в возрасте до трех лет, которые скоро тоже пойдут в садик, - рассказала она. - Общественным транспортом возить их крайне неудобно, маршрутные такси с утра забиты пассажирами, детям приходится ездить стоя».

«Мы обновляем парк школьных автобусов, приобретая машины, в том числе и за средства регионального бюджета, - констатировал губернатор. - Министерство образования Пензенской области передаст два автобуса на баланс муниципалитета, который организует нужный маршрут».

Иван Белозерцев поручил составить оптимальный график движения общественного транспорта в соответствии с пассажиропотоком.

Обсуждая проблемы организации образовательного процесса, глава региона затронул тему именных школ.

«Мы выбрали правильный путь, присваивая образовательным учреждениям имена земляков — Героев России, но процесс должен быть налажен таким образом, чтобы ученики наиболее полно погрузились в изучение биографии героя, поняли ценность его подвига. Нужны не штампы, а гражданское воспитание молодого поколения через конкретную историю — чтобы дети писали сочинения, вели дискуссии, участвовали в круглых столах».

Александр Матренин пришел на личный прием к губернатору с просьбой об организации уличного освещения в микрорайоне Заря.

«Проектом программы «Строительство сетей наружного освещения на 2017-2019 годы» обустройство светоточек на улице Абрикосовой предусмотрено до конца этого года. Улицы Персиковую и Ежевичную планируется включить в программу на 2018 год», - сообщил Иван Белозерцев.

«Нужно создавать комфортную среду для жителей новых микрорайонов, где живет много молодых семей с детьми», - резюмировал он.