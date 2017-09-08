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 Суббота, 09 сентября 2017
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Сегодня в Пензе
 

В единый день приема граждан, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в личном приеме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В ходе встречи с жителями поднимались различные вопросы, в частности, отсутствия уличного освещения на улицах Абрикосовой, Персиковой и Ежевичной в микрорайоне Заря.

– На сегодняшний день в Заре полностью освещена улица Новоселов, на которой расположились дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Работы по организации освещения на улице Абрикосовой включены в проект программы «Строительство сетей наружного освещения на 2017-2019 годы». В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация. Работы будут выполнены в текущем году, – сообщил Виктор Кувайцев.

Двумя другими объектами (ул. Персиковая и ул. Ежевичная) планируется заняться в следующем году.

– Всего по данной программе, которую вы, Иван Александрович, инициировали, планируем установить 877 светоточек, реализовать порядка 30 км сетей, – сказал градоначальник.

Также в этот день прием посетили жители микрорайона Ленинский Мехлесхоз с просьбой выделить автобус для перевозки детей в школы и детские сады, находящиеся в микрорайоне Западная поляна.

На сегодняшний день подвоз жителей Ленинского Мехлесхоза осуществляют автобусы малой вместимости нерегулярного сообщения, что значительно осложняет доставку детей до места обучения и обратно к месту проживания.

Так, исходя из поручения губернатора, адресованного Министерству образования Пензенской области, на баланс муниципалитета будут переданы два автобуса. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что после передачи транспортных средств, сразу же будут приняты все необходимые меры для решения данной проблемы, организован наиболее оптимальный маршрут.

Всего во время личного приема было рассмотрено более 10 обращений. 

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