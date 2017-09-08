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 Суббота, 09 сентября 2017
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Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона
Сегодня в Пензе
 

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в Пензенской области 8 сентября состоялся Единый день приёма граждан, в рамках которого Министр экономики Сергей Капралов выслушал обращения жителей региона.

Всего к Министру обратились 8 человек. Основные вопросы касались мер поддержки предпринимательской деятельности, возможности получения субсидий, а также юридической консультации по отдельным процедурам ведения бизнеса.

В частности, с жалобой на коллекторское агентство обратилась жительница Пензы Валентина Лунькина. Её знакомая оформила кредит в микрофинансовой организации и указала заявительницу как контактное лицо. В данный момент знакомая по кредиту не платит и имеет задолженность. Заявительнице стали поступать звонки от коллекторов.

Для решения проблемы Сергей Капралов порекомендовал обратиться в микрофинансовую организацию и написать заявление-отказ в 2-х экземплярах от осуществления взаимодействий с заявительницей. После этого микрофинансовая организация обязана будет прекратить обращаться по вопросам погашения данного кредита.

«В случае продолжения поступления звонков на Ваш телефонный номер, Вам необходимо взять у сотового оператора распечатку звонков и сообщений, заявление-отказ с отметкой микрофинансовой организации и обратиться в службу судебных приставов, так как государственный контроль за деятельностью коллекторов возложен на них», - подчеркнул Министр экономики.

Юлия Карпова из города Сердобска планирует открыть свой бизнес в сфере производства продуктов питания. Она спросил у Министра на какие меры поддержки может рассчитывать.

«Поскольку Сердобск является моногородом, Вы можете рассчитывать на государственную поддержку по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитному договору на модернизацию оборудования, строительство или реконструкцию здания, также по договору лизинга оборудования, заявки будут приниматься в администрации города Сердобск в 4-м квартале текущего года.», - ответил Сергей Капралов.

Каждый вторник с 16:00  до 18:00 часов  Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов проводит личный прием граждан по адресу: г. Пенза, ул.Кураева 36а.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 09 2017
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