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Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
Сегодня в Пензе
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Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан в центре культуры и досуга им. Кирова по адресу: ул. Ленина,11А. Прием стартовал в 16.00 и продлился до 19 часов. От общественной организации «Пензенский областной совет ветеранов» к Вере Александровне обратилась Лариса Комлева, талантливая исполнительница и поэт. Она попросила содействия в организации презентации ее новой книги «Путь к себе». Вопрос был решен положительно. Презентация состоится 21 октября в Центре русской хоровой и вокальной культуры по адресу Кирова, 39. Участие в торжественном мероприятии примет ансамбль солистов «Старгород».
Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан в центре культуры и досуга им. Кирова по адресу: ул. Ленина,11А. Прием стартовал в 16.00 и продлился до 19 часов.
От общественной организации «Пензенский областной совет ветеранов» к Вере Александровне обратилась Лариса Комлева, талантливая исполнительница и поэт. Она попросила содействия в организации презентации ее новой книги «Путь к себе». Вопрос был решен положительно. Презентация состоится 21 октября в Центре русской хоровой и вокальной культуры по адресу Кирова, 39. Участие в торжественном мероприятии примет ансамбль солистов «Старгород».
Новость: Администрация города Пензы 09 2017
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