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 Суббота, 09 сентября 2017
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Управление культуры города Пензы организовало общественные приемные на базе всех подотчетных учреждений
Сегодня в Пензе
 

Начальник Управления культуры Вера Фейгина провела прием граждан в центре культуры и досуга им. Кирова по адресу: ул. Ленина,11А. Прием стартовал в 16.00 и продлился до 19 часов. 

Известный краевед, писатель и журналист Владислав Самсонов обратился к Вере Александровне по вопросу дальнейшего изучения пензенских подземелий. В результате объем работ был уточнен и детализирован.

От общественной организации «Пензенский областной совет ветеранов» к Вере Александровне обратилась Лариса Комлева, талантливая исполнительница и поэт. Она попросила содействия в организации презентации ее новой книги «Путь к себе». Вопрос был решен положительно. Презентация состоится 21 октября в Центре русской хоровой и вокальной культуры по адресу Кирова, 39. Участие в торжественном мероприятии примет ансамбль солистов «Старгород». 

Руководитель легендарного коллектива «Вензеля» Лариса Алексеева рассказала Вере Фейгиной об итогах поездки на Международный фольклорный фестиваль "Цветок солнца", который проходил в Литве, г. Шауляй. География конкурса обширна – были представители из Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Украины, Турции, Словакии, Португалии, Индии, Колумбии и США. Пензенский коллектив получил «Приз зрительских симпатий». Свою концертную программу «Вензеля» назвали «Голубь мира». Выступление Пензенцев было настолько ярким, что коллективу поступили приглашения из 4 стран. 

Лариса Алексеева обратилась так же по вопросу предоставления автобуса для выступления на открытии Спартакиады трудовых коллективов. Вопрос решен положительно. 

На прием к начальнику Управления культуры пришел так же Дмитрий Коновалов, выпускник естественно-географического факультета, журналист, организатор массовых мероприятий. Он выступил с предложениями по организации 355-летия города Пензы. Предложения приняты в работу. 

Прием граждан состоялся и в МБУ ДО детская художественная школа №1 им. В.Е. Татлина. Школа славится своими педагогами и учителями. На базе учреждения работает детская художественная галерея и виртуальный филиал Русского музея. В школе традиционно высокий конкурс – 7 человек на место, но директор Татьяна Ивайловская старается помочь всем обратившимся детям. Часть желающих были направлены в другие художественные школы города. 

Аналогичная ситуация и в детской музыкальной школе им. Чеха. Желающим предложены альтернативные варианты. 

Новость: Администрация города Пензы 09 2017
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