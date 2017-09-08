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Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан
Сегодня в Пензе
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В соответствии с поручением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан в пятницу, 8 сентября 2017 года с 16 до 19 часов. Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству, в частности по оформлению и расторжению договоров аренды лесных участков. По всем озвученным вопросам Александр Москвин дал разъясняющие ответы и поручил руководителям отдельных структурных подразделений более детально разобраться в обозначенных спорных ситуациях.
В соответствии с поручением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан в пятницу, 8 сентября 2017 года с 16 до 19 часов.
Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству, в частности по оформлению и расторжению договоров аренды лесных участков.
По всем озвученным вопросам Александр Москвин дал разъясняющие ответы и поручил руководителям отдельных структурных подразделений более детально разобраться в обозначенных спорных ситуациях.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 09 2017
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