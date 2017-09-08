В соответствии с поручением Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел личный приём граждан в пятницу, 8 сентября 2017 года с 16 до 19 часов.

Наибольшее количество обращений было посвящено вопросам по лесному хозяйству, в частности по оформлению и расторжению договоров аренды лесных участков.

По всем озвученным вопросам Александр Москвин дал разъясняющие ответы и поручил руководителям отдельных структурных подразделений более детально разобраться в обозначенных спорных ситуациях.